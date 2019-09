Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes;Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht;Frontscheibe beschädigt;

Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes

Gladenbach: Bereits am Dienstagabend, 17. September stellte die Polizei im Rahmen von Ermittlungen in einem Ortsteil von Gladenbach ein schwarzes Mountainbike Giant, 28 Zoll, sicher. Das Fahrrad wurde bisher nicht als gestohlen gemeldet. Die Beamten suchen nach wie vor nach dem Eigentümer des Rades. Der Besitzer wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, aufzunehmen.

Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Marburg: Auf einem Parkplatz in der Straße "Bei St. Jost" lösten Unbekannte am Donnerstag, 19. September sämtliche Schrauben am linken Vorderrad eines Audis. Die Täter waren zwischen 18.45 und 19.50 Uhr am Werk und setzten den Halter des Wagens einer erheblichen Gefahr aus. "Klappergeräusche" nach der Abfahrt ließen den Fahrer hellhörig werden. Zeugen, die nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Frontscheibe beschädigt

Breidenbach: Die Frontscheibe eines Jeeps beschädigten Unbekannte zwischen Samstag, 21. September, 20.15 Uhr und Sonntag, 22. September, 9.30 Uhr in der Breslauer Straße. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

