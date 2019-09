Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwarzer Audi fährt gegen Linienbus - Fahrgast dringend als Zeuge gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schwarzer Audi fährt gegen Linienbus - Fahrgast dringend als Zeuge gesucht

Marburg: Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag, 16. September, an der Einmündung "Alter Kirchhainer Weg/Wilhelm-Röpke-Straße", sucht die Polizei eine wichtige Zeugin. Der Linienbus musste um 17.40 Uhr verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender schwarzer Audi Q 5 fuhr links an dem Bus vorbei und touchierte das Heck des Busses. Der Busfahrer selbst bemerkte die Kollision nicht. Ein weiblicher Fahrgast machte ihn darauf aufmerksam und teilte dabei auch das Kennzeichen des Audis mit. Leider wurden die Personalien der Zeugin nicht notiert. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Audis dauern derzeit noch an. Die Frau wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421-4060, aufzunehmen.

