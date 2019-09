Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Kirchhain und Marburg;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hyundai angefahren

Kirchhain: Auf dem Parkplatz in der Römerstraße beschädigte ein Unbekannter am Montag, 16. September, wahrscheinlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten weißen Hyundai. Bei dem Vorfall zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr entstand an dem Wagen hinten rechts ein Schaden von 1200 Euro. Der rote Farbabrieb an dem Hyundai ist bisher der einzige Hinweis auf den Verursacher. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93950, entgegen.

VW Multivan touchiert - Heller SUV gesucht

Marburg-Marbach: Im Ginsterweg touchierte ein Autofahrer am Mittwochabend, 18. September, beim Vorbeifahren einen grauen VW Multivan an der linken Seite. Der Unbekannte, der um 20.35 Uhr mit einem kleinen, hellen SUV unterwegs war, verursachte an dem geparkten Wagen einen Schaden von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell