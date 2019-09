POL-MR: Suzuki überschlägt sich - Fahrer verletzt ins Krankenhaus;Unbekannte zündeln - Müllcontainer brennt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Suzuki überschlägt sich - Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Schönstadt/Bracht - Kreisstraße 3: Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Montagvormittag, 23. September bei einem Unfall zwischen Bracht und Schönstadt. Der 62-Jährige aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg verlor um 9.45 Uhr vor einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam auf regennasser Fahrbahn zunächst nach rechts ab, überschlug sich, schoss anschließend quer über die Straße und kam letztendlich im linken Straßengraben auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Fahrer wurden von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Zur Schwere der erlittenen Verletzungen liegen der Polizei derzeit keine weiteren Informationen vor. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Kreisstraße 3 für Reinigungsarbeiten bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. An dem älteren Suzuki entstand Totalschaden. Der beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Unbekannte zündeln - Müllcontainer brennt

Marburg: Den Inhalt eines großen Müllcontainers aus Metall steckten Unbekannte am Montag, 23. September gegen 2.15 Uhr in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen in der Geschwister-Scholl-Straße schnell ab. Anwohner hörten kurz vor dem Brand Stimmen vor dem Haus und wenig später Knallgeräusche. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

