Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (774) "Kriminalprävention unterwegs" zum Thema Einbruchschutz Rollende Einbruchsberatung in Neuhof an der Zenn

Westmittelfranken (ots)

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Ansbach berät Sie mit dem Präventionsanhänger am 12.06.2019 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Neuhof an der Zenn am Marktplatz.

Quelle: KPI Ansbach - Kriminalprävention

