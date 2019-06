Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (772) Einbruchsserie scheint geklärt

Erlangen / Schwabach / Erlangen-Höchstadt (ots)

Zu Jahresbeginn ereigneten sich im Zeitraum vom 28.12.2018 bis 28.01.2019 fünf Einbrüche in Erlangen, dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und im Zuständigkeitsbereich der Schwabacher Kriminalpolizei. Nun konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Im oben genannten Zeitraum brachen zunächst Unbekannte in Einfamilienhäuser und Wohnungen in Erlangen (3 Fälle - Ein Fall mit Meldung Nr. 53 berichtet) Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt, berichtet mit Meldung Nr. 35) und Großschwarzenlohe (Lkrs. Roth - berichtet mit Meldung Nr. 4) ein. Hierbei verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Außerdem erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

In allen Fällen kam die Spurensicherung vor Ort. Mehrere durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gesicherte DNA-Spuren führten nun zu drei Tatverdächtigen. Der Aufenthalt der aus Osteuropa stammenden Männer im Alter von 30, 32 und 47 Jahren ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Ergreifung der Tatverdächtigen werden weiterhin durch das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei geführt.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell