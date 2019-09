Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch scheitert;Alkoholisierter "Kunde" landet in Zelle;Schon am Vormittag positiver Alkoholtest;Wieder Hakenkreuz festgestellt - Staatsschutz sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch scheitert

Marburg: Vergeblich machte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch, 25. September an dem Fenster einer Praxis in der Frauenbergstraße zu schaffen. Bei dem missglückten Einbruchsversuch entstand nur ein geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Alkoholisierter "Kunde" landet in Zelle

Stadtallendorf: Ein stark alkoholisierter Mann beschäftigte am Mittwochabend, 25. September, die Polizei. Bei dem 29-Jährigen spielte wohl aufgrund des Alkohols der innere Kompass nicht mehr mit und er stützte sich an dem Regal eines Lebensmittelmarktes in der Herrenwaldstraße ab. Die Aufforderung des Personals das Geschäft zu verlassen, quittierte der uneinsichtige "Kunde" mit aggressivem Verhalten. Das Auftreten änderte sich auch nicht gegenüber der alarmierten Streife. Letztendlich mussten die Ordnungshüter dem rabiaten Zeitgenossen Handschellen anlegen. Dabei zog er sich eine leichte Blessur zu. Die Polizei nahm ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Zudem erwarten den Mann Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Schon am Vormittag positiver Alkoholtest

Marburg: Bei einer Kontrolle am Mittwoch, 25. September zog die Polizei in der Innenstadt eine Autofahrerin aus dem Verkehr. Bei der Frau im mittleren Alter zeigte der Atemalkoholtest am Vormittag knapp über zwei Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Wieder Hakenkreuz festgestellt - Staatsschutz sucht Zeugen

Marburg: Erneut hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 25. September, 17 Uhr und Donnerstag, 26. September, 7.35 Uhr ein Hakenkreuz hinterlassen. Der Täter malte mit gelber Wandfarbe ein größeres Hakenkreuz auf einen Gehweg im Lärchenweg. Der Tatort befindet sich direkt vor einer Bushaltestelle. Die Beamten entdeckten bei den Ermittlungen vor Ort zwei weitere, in eine Bank eingeritzte Hakenkreuze, die jedoch schon älter sein dürften. In den letzten Wochen registrierte die Polizei in diesem Umfeld bereits sechs gleichgelagerte Delikte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell