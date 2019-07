Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter Kellerbrand in Bremerhaven

Gegen 01:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand in der Luisenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen und das Feuer war gelöscht. Zwei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Der Treppenraum wurde mit einem Überdruckbelüftungsgerät belüftet. Nach Beendigung dieser Maßnahme konnten die Bewohner wieder das Gebäude betreten.

