Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Opel Corsa haben Unbekannte am Donnerstag, 07.11.2019, zwischen 19.15 Uhr und 20.20 Uhr, in der Schönauer Straße beschädigt. Beide Seiten sowie die Motorhaube wurden zerkratzt. Der Opel war verschlossen und nicht zugelassen auf einem Grundstück abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

