POL-FR: Freiburg im Breisgau: Zeugenaufruf! Autofahrerin missachtet rote Ampel - Autofahrer kann nur noch durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall vermeiden

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Freiburg-Süd sucht Zeugen, die am Mittwoch, den 06.11.2019, gegen 12.50 Uhr, auf der Schnewlinbrücke unterwegs waren und eine Straßengefährdung durch die Fahrerin eines weißen Pkw gesehen haben. Den Anzeigeerstattern zufolge habe die Frau auf der Schnewlinstraße in Richtung Merzhausen das Rotlicht einer Ampel missachtet. Dabei sei sie mit ungeminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung auf der Schnewlinbrücke eingefahren. Ein Autofahrer hätte nur noch durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall vermeiden können.

Fahrerin und Fahrzeug werden wie folgt beschrieben:

- Weiblich - Mitteleuropäsches Erscheinungsbild - 30-40 Jahre alt - Dunkelbraune kinnlange Haare - Keine Brille

Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen weißen VW Golf gehandelt

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden durch das Polizeirevier Freiburg-Süd unter Tel.: 0761/882-4421 entgegengenommen.

