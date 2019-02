Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Lagerhalle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 15.30 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der Ettlinger Ferdinand-Porsche-Straße ein. Sie erklommen dabei zunächst das Dach der circa sechs Meter hohen Halle, um hiernach gewaltsam in eines der dortigen Deckenfenster einzudringen. Im Halleninnern entnahmen sie mehrere dort gelagerte, originalverpackte Notebooks und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Ettlingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt werden die Beamten bei der Spurensuche durch die Karlsruher Kriminaltechnik.

Sollten Sie im vakanten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Ettlingen (Tel. 07243 3200-0).

