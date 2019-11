Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pressemitteilung des Polizeireviers Titisee-Neustadt vom 07.11.2019

Titisee-Neustadt/Lenzkirch: Stationäre und mobile Verkehrskontrollen - mehrere Verstöße festgestellt

Im Zuge von mehreren Kontrollen zugunsten der Verkehrssicherheit am 06. und 07. November wurden diverse Fahrzeuge und Fahrzeugführer beanstandet. So hatten in Titisee-Neustadt u.a. drei Reifen eines Audi ein zu geringes Profil, die Ladung zweier Lkw war nur unzureichend gesichert und ein 35 Jahre alter Pkw-Führer, welcher im Bereich des Badeparadieses auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft wurde, stand unter Alkoholeinfluss und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. In Lenzkirch hielt eine Pkw-Führerin an einem Fußgängerüberweg nicht an, obwohl eine Passantin diesen erkennbar benutzen wollte. Mehrere Fahrzeugführer verstießen zudem gegen die Gurtpflicht.

