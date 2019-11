Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee: Einbrecher fahren mit Pkw in ein Schaufenster und entwenden hochwertige Uhren

Freiburg (ots)

Um an das Diebesgut zu gelangen, fahren Einbrecher mit einem Auto in ein Schaufenster und entwenden hochwertige Uhren.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 6.11.2019, um kurz nach 4 Uhr. Die noch unbekannten Täter fuhren mit einem gestohlenen Auto (Mercedes mit OG-Kennzeichen) in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Seestraße. Mehrere maskierte Personen räumten daraufhin die Warenauslage leer. Nach der Tat entledigten sich die Einbrecher mehrerer Gegenstände an einem Weiher zwischen Titisee und der Gemeinde Hinterzarten. In Hinterzarten hinterließen sie ein weiteres Tatfahrzeug - einen VW Golf mit Freiburger Kennzeichen.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei weisen darauf hin, dass das Einbruchsobjekt bereits Stunden vor der Tat ausbaldowert worden ist. Es liegen Hinweise vor, dass die Täter auch einen weißen Kombi (in der Art eines VW-Bus oder Ford Transit) benutzt haben.

Zeugenaufruf: Wem sind vor oder nach der Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Titisee und Hinterzarten aufgefallen? Wer hat die beschriebenen Fahrzeuge (VW Golf FR- / Mercedes 230 OG- / weißer Kombi) gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777).

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell