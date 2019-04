Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Samstag, 13. April 2019, zwischen 15.30 Und 17.30 Uhr, in Holdorf, Bahnhofsallee, mittels eines unbekannten Gegenstandes die rechte Fahrzeugseite eines Pkw VW Sharan. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme, Tel. 05491/950-0, entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 15. April 2019, wurde um 18.10 Uhr auf der Quakenbrücker Straße ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der man alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 12. April 2019, kam es um 12.25 Uhr, auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Küstermeyerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 71-jährigen Mann aus Lohne, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Der Mann stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und wurde leicht verletzt, Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 15. April 2019, kam es um 13.06 Uhr auf dem Bokener Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine befuhr den Bokener Damm und wollte nach links in den Plaggenweg abbiegen. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin, die dahinter fuhr, wollte den Traktor überholen und brach dieses Manöver ab, als sie bemerkte, dass dieser abbog. Durch ihre Reaktion prallte sie gegen ein Brückengeländer und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13. April 2019, kam es zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Im Hofe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren ein dort geparkten BMW 1er und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 15. April 2019, kam es um 14.45 Uhr auf der Bersenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden befuhr die Amselstraße und wollte nach rechts auf die Bersenbrücker Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf der Bersenbrücker Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

