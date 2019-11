Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Handtasche vom Einkaufswagen entwendet

Mendig, Bahnstraße (ots)

Am Freitag den 08.11.2019 wurde einer 80jährigen Frau in Mendig in einem Lebensmitteldiscounter in Mendig in der Bahnstraße die Handtasche entwendet. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen gehangen. Ein bislang unbekannter Täter entnahm die Handtasche und verließ damit den Discounter. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter wurde zum Tatzeitraum eine verdächtige männliche Person beobachtet, die möglicherweise als Tatverdächtiger in Frage kommen könnte. Die Person war ca. 50 Jahre alt, 1,80 m groß und kräftig, hatte südosteuropäisches Aussehen, trug eine Sonnenbrille und führte eine große Blaue Plastiktüte mit.

