POL-IZ: 191014.3 Friedrichskoogspitze: Unfallflucht

Am Freitag, den 11. Oktober 2019, gegen 16.30 Uhr, hat sich vor dem Eiscafé Windrose in Friedrichskoogspitze ein Unfall ereignet. Ein Pkw ist gegen ein Verkehrsschild gefahren und hat dieses beschädigt. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet und sich auch im Eiscafe gemeldet. Leider liegt nur der Name vor. Die Polizei in Marne bittet den Zeugen, sich auf der Polizeistation unter 04851-95070 zu melden.

