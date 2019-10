Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße konnte am Freitagnachmittag (11.10.2019) um 14.55 Uhr ein 29-Jähriger festgenommen werden. Mitarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie der Mann vier Paar Schuhe im Wert von zirka 520 Euro in seinen Rucksack packte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Zeugen sprachen den Dieb daraufhin an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 29-jährige Gambier wurde am Samstag (12.10.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell