Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Freitagmorgen (11.10.2019) gegen 06.00 Uhr im Bereich vor einer Baustelle an der unteren Königstraße von einem unbekannten Mann beraubt worden. Der Täter sprach das spätere Opfer an, gab sich als Polizeibeamter aus und verlangte den Ausweis des 22-Jährigen. Nachdem dieser seinen Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen hatte, griff der Täter nach der Geldbörse und entriss sie ihm. Anschließend stieß er das Opfer zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zirka 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schlanke Figur, kurze schwarze glatte Haare, vermutlich Deutscher. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke und einer roten Jeanshose bekleidet, zudem trug er weiße "Nike"-Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

