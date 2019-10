Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto brennt aus

Recklinghausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, ein Auto an der Alkuinstraße. Anwohner versuchten noch den grauen Mercedes E220 zu löschen. Trotzdem entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

