POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Vorläufige Festnahme nach Verdacht des Einsteigens in ein Wohnhaus in Rastede

Am Donnerstag, 21.11.19, 14:00 Uhr, wurde von einem Zeugen der Polizei mitgeteilt, dass er gesehen hätte, wie zwei Personen unter dem Fenster eines Wohnhauses in Rastede, Am Hagendorff' s Busch gestanden hätten. Anhand von Geräuschen in der Wohnung habe er vermuten, dass die Personen in die Wohnung eingestiegen wären. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort insgesamt vier männliche Personen antreffen. Nach Befragung der Zeugen und der älteren Geschädigten ergab sich folgender mutmaßlicher Sachverhalt: Bei der Geschädigten erschienen die vier Männer und boten Gartenarbeit an. Man einigte sich auf den Preis von 300 Euro. Da die Geschädigte kein Geld im Haus hatte, fuhren zwei der Personen mit ihr zur Bank, während die anderen beiden am Haus blieben. Es ist zu vermuten, dass sie zuvor ein Toilettenfenster von innen geöffnet haben, um dann von außen einsteigen zu können. Später wurde festgestellt, dass ein kleinerer Geldbetrag fehlte. Die vier Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen. Ein entsprechender Bargeldbetrag wurde auch bei ihnen vorgefunden. Die vier Männer, zwischen 21 u. 26 Jahre, alt, stammen alle aus Stade und sind bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg sah für einen Untersuchungshaftbefehl keine ausreichenden Haftgründe, so dass alle vier Personen entlassen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

