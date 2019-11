Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Entwendetes Wohnmobil in der Nähe von Berlin aufgefunden ++

Oldenburg (ots)

Ein am 18.11.2019 in Westerstede/ Moorburg entwendetes hochwertiges Wohnmobil (Verkaufspreis 143.000 Euro) wurde am heutigen Vormittag vor einem Hotel in 16244 Schorfheide - 50 km nordöstlich von Berlin - wieder aufgefunden. Das Wohnmobil vom Hersteller "Dethleffs" war am 18.11.19, in der Zeit von 22:40 bis 23:40 Uhr, vom Ausstellungsgelände eines Wohnmobilhändlers in Westerstede/Moorburg entwendet worden. Mindestens zwei Täter hatten die Schlösser von Zugangstoren einer angrenzenden Firma aufgebrochen und waren so auf das Verkaufsgelände der geschädigten Firma gelangt. Das entwendete Wohnmobil wurde aufgebrochen; der Motor vermutlich kurzgeschlossen. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch bei der Firma. Die ersten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Am heutigen Morgen meldete sich ein Hotelier aus Schorfheide bei der geschädigten Firma. Dort war das Wohnmobil offensichtlich in der gestrigen Nacht auf dem Hotelparkplatz abgestellt worden. Die Beifahrertür des Fahrzeuges war unverschlossen; Personen befanden sich nicht mehr im oder in der Nähe des Wohnmobils. Am Fahrzeug waren "FRI"-Kennzeichen angebracht, die ebenfalls bei der Firma in Moorburg entwendet worden waren. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt. Eine kriminaltechnische Untersuchung wird durchgeführt. Warum die Täter das Fahrzeug zurückgelassen haben, ist bislang nicht geklärt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Wohnmobils gemacht haben, werden gebten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/8330) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell