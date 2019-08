Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 18-Jähriger landet im Graben +++ Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne. Am Mittwoch gegen 18 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wiefelsteder mit seinem BMW die B 211 in Fahrtrichtung Brake. Als er nach rechts in den Birkenheider Weg (Ovelgönne) abbiegen wollte, geriet sein PKW ins Rutschen. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und kam letztendlich mit seinem Wagen im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, der PKW musste abgeschleppt werden.

Lemwerder. Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger aus Berne stammender Fahrzeugführer mit einem Porsche die Stedinger Straße in Lemwerder, obwohl er offensichtlich stark alkoholisiert war. Die Polizeibeamten ordneten bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der 52-jährige Halter des PKW, wohnhaft in Lemwerder, war zu dem Zeitpunkt Beifahrer und ebenfalls stark alkoholisiert. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

