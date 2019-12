Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW überschlug sich

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Donnerstagabend befuhr ein 50-Jähriger um 19:13 Uhr mit seinem Ford die B 55, von Bruchhausen in Richtung Kirchveischede. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer, nach Zeugenaussagen bei moderater Geschwindigkeit, die Kontrolle über den PKW. Nachdem er zunächst auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn zusteuerte, gegenlenkte und dabei auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet, drifte er wieder zurück in Richtung Grünstreifen und überschlug sich letztlich neben der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Ford leicht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf die Nutzung eines Mobiltelefons unmittelbar vor dem Unfall. Das Mobiltelefon wurde daher zur Auswertung sichergestellt. Der Schaden an dem älteren PKW liegt im niedrigen vierstelligen Bereich und es entstand geringer Fremdschaden, da der PKW bei dem Überschlag einen Leitpfosten zerstörte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell