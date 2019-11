Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf zu einem möglichen Verkehrsunfall

Am Dienstag, 19. November 2019, um 15.45 Uhr wurde der Polizei im Bereich der Schützenstraße eine hilflose Person gemeldet. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst entsandt. Da es sich um einen medizinischen Notfall handelte, brachte der Rettungsdienst die Person in ein Krankenhaus. Am mitgeführten Fahrzeug stellten die Polizeibeamten Schäden fest. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Person kann ein Verkehrsunfall als Ursache für die Schäden zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Bislang gelang aber es nicht, diese Schäden einem bereits gemeldeten Unfall zuzuordnen. Kam es im entsprechenden Zeitraum und in der Umgebung des Ereignisortes zu einem Unfall? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell