Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Bollingen - Kettenbagger gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein in einer Baustelle der Kanalstraße abgestellter Kettenbagger am Mittwoch,20. November 2019, gegen 2.44 Uhr, in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ramsloh stand der Bagger in Vollbrand. Das Feuer wurde gelöscht, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung eines Fahrrades

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Dienstag, 19. November 2019, zwischen 12.15 Uhr und 20.15 Uhr, ein Fahrrad, welches bei der einer Turnhalle beim Hansaplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. November 2019, um 12.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto gegen einen im Boden befestigten Fahrradständer bei einer Bank am Alten Hafen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradständer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

