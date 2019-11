Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 16. November 2019, 13.00 Uhr und Montag, 18. November 2019, 7.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen "CLP-LK 13" aus der Halterung des auf einem Grundstück in der Straße Pöhlendamm abgestellten Auto. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Lindern - Diebstahl von Werkzeugen

In der Zeit zwischen Dienstag, 19. November 2019, 16.15 Uhr und Mittwoch, 20. November 2019, 7.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Kirchstraße zwei Grundkabeltrommeln, eine Hilti-Schlagbohrmaschine, eine Makita-Handkreissäge und einen Laser der Marke Dewalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

