FW-E: MEO-Bereitschaft auf dem Weg nach Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Großbrandes mehrerer Gewerbehalle im Stadtteil Saalhof

Essen-Ostviertel, Eiserne Hand 45, 27.09.2019, 11.30 Uhr (ots)

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat heute Vormittag (27.09.2019) die Bereitschaft II der Abteilung Bezirk Düsseldorf (MEO-Bereitschaft) zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung im Kreis Wesel/Kamp-Lintfort angefordert. Dort brennt seit der vergangenen Nacht ein großer Hallenkomplex. Die MEO-Bereitschaft besteht hauptsächlich aus Kräften der Freiwilligen Feuerwehren der Städte Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen. Die Alarmierung der Einheiten erfolgte gegen 11.30 Uhr. Der Bereitstellungsraum auf dem Gelände der Essener Feuerwache 01 an der Eisernen Hand füllte sich nach und nach. Die 125 Kräfte sind seit kurz nach 14.00 Uhr nach einer ersten Lageeinweisung jetzt im geschlossenen Verband unterwegs in einen festgelegten Bereitstellungsraum in der Nähe der Einsatzstelle. Sie werden die erschöpften Kräfte vor Ort auslösen und die Brandbekämpfung weiter vorantreiben. Auch der sogenannte "Grundschutz", also der Brandschutz für Kamp-Lintfort, wird von der Bereitschaft sichergestellt. Nach jetzigem Stand werden die MEO-Einheiten in der kommenden Nacht ebenfalls abgelöst werden.(MF)

