Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Bad Godesberg - Unbekannte entwendeten Porsche und hochwertige Motorräder - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Für den Zeitraum zwischen dem 25.08.2019, gegen 18:00 Uhr, und dem 26.08.2019, gegen 07:30 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser auf der Straße "Am Draitbusch" in Bad Godesberg - die Einbrecher entwendeten hierbei hochwertige Fahrzeuge: In dem oben genannten Zeitraum suchten Unbekannte das Grundstück eines Hauses auf. Von hier aus gelangten die Einbrecher auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Räume. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Unbekannten aus dem Flurbereich neben einem Autoschlüssel auch eine Damenhandtasche und Bargeld. Anschließend verließen die Täter das Haus und entwendeten den auf der Straße vor dem Haus geparkten Porsche Cayenne.

Der zweite Einbruchstatort befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem oben beschriebenen Tatort: Am 26.08.2019, in dem Zeitraum zwischen 00:00 und 02:00 Uhr, suchten Unbekannte auch hier zunächst das Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Straße "Im Draitbusch" auf: Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch vermutlich das gewaltsame Öffnen einer Kellertüre Zugang in das Haus, aus dem sie dann unter anderem auch Schlüssel für zwei hochwertige BMW-Motorräder entwendeten. Die Unbekannten drangen dann in das Gartenhaus des Objektes ein und entwendeten zwei hochwertige BMW-Motorräder.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den beiden geschilderten Einbruchsgeschehen übernommen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu den beiden geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

