Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl aus Pkw: 28-Jährige kletterte über nicht verschlossenen Kofferraum ins Fahrzeug

Bonn (ots)

Beamte der Wache Innenstadt haben am Montagnachmittag eine 28-jährige Frau vorläufig festgenommen. Sie soll, so der bisherige Ermittlungsstand, gegen 17.35 Uhr auf dem Parkplatz am Frankenbad die unverschlossene Heckklappe eines geparkten Autos geöffnet haben. Anschließend kletterte sie über den Kofferraum in das Fahrzeug und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Dabei ließ sie sich, so berichteten Zeugen, auch nicht von der Alarmanlage des Fahrzeugs abhalten, die zwischenzeitlich lautstark ausgelöst hatte. Die Frau stieg über die Fahrertür aus dem Wagen aus und legte ein Werkzeugset, das sie augenscheinlich aus dem Pkw gestohlen hatte, unter einem nahe gelegenen Baum ab. Als sie bemerkte, dass sie von Zeugen beobachtet wurde, fuhr sie auf einem Fahrrad davon. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte sie kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden, Zeugen hatten die Verdächtige zuvor erkannt und dies der Polizei gemeldet. Die 28-Jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Nach Feststellung ihrer Personalien und Erstattung einer Anzeige wurde sie am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

