Polizei Bonn

POL-BN: Korrektur Unfallzeit: Kleinkind beim Ausstieg an Bushaltestelle leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 21.08.2019 (Mittwoch) wurde ein Kleinkind beim Aussteigen aus einem Linienbus auf der Vinxeler Straße in Königswinter-Vinxel leicht verletzt: Nach dem derzeitigen Sachstand hielt der Linienbus, der in Richtung Bonn-Oberkassel unterwegs war,

gegen 15:25 Uhr

an der Haltestelle "Vinxel-Mitte" an. Nachdem eine Frau zunächst ihren Kinderwagen an der Haltestelle herausgehoben hatte, schloss sich nach ihren Angaben die Bustüre unvermittelt. Die Frau zog ihre Tochter in dieser Situation rechtzeitig aus dem Ausstiegsbereich - die 2-Jährige wurde hierbei jedoch von der schließenden Bustüre am Kopfbereich getroffen und leicht verletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt dann fort, ohne sich um die beschriebene Situation weiter zu kümmern. Der zwischenzeitlich ermittelte Fahrer hatte das beschriebene Unfallgeschehen nach seinen Angaben nicht bemerkt. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch weitere Fahrgäste. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wir bitten die irrtümlich eingetragene Uhrzeit zu entschuldigen -



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell