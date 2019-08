Polizei Bonn

POL-BN: Straßendealer in Bonner Innenstadt: Wache GABI kontrollierte Verdächtige

Bonn (ots)

Auf ihrem Streifengang durch den Bonner Hofgarten fiel einer Streife der Wache GABI ( Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt ) in der Nacht zu Freitag, 23. August 2019, um 00:15 Uhr, ein Verdächtiger auf. Er saß bei einer Gruppe Jugendlicher. Als er die Beamten sah, stand er auf und ging davon. Als die Beamten ihn daraufhin anhielten und kontrollierten, fiel ihm eine verkaufsfertig verpackte Konsumeinheit Kokain aus dem Hosenbein auf den Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden sechs Plastikverpackungen mit Marihuana gefunden und sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache GABI gebracht. Nach Feststellung seiner Personalien und Anzeigenerstattung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Vortage hatten Beamte der Wache GABI um 17.10 Uhr an der Prinz-Albert-Straße an einer Tiefgarageneinfahrt einen Verdächtigen angesprochen. Er ließ ein "bobble" Heroin fallen. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 53-jährigen Mann aus Siegburg wurde ebenfalls eine Strafanzeige erstattet.

