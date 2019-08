Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs - Blutprobenentnahme angeordnet

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 22.08.2019, gegen 20:50 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Bonner Polizei in der Bonner City ein E-Scooter-Fahrer auf, der mit zwei Personen besetzt aus Richtung Kennedybrücke kommend auf dem Radweg unterwegs war. Zu der hierbei festgestellten unsicheren Fahrweise des 28-jährigen Fahrers kam dann bei der anschließenden Überprüfung im Bereich "Belderberg" die Wahrnehmung von Alkoholgeruch in der Atemluft hinzu. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben hatte wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

Die Bonner Polizei weist angesichts des geschilderten Sachverhalt noch einmal darauf hin, dass für E-Scooter die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Auto und Motorradfahrer.

Weitere Hinweise zum Thema sind zusammen mit einem Info-Flyer unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass dargestellt.

