Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Bonner Weststadt - Zwei tatverdächtige Personen im Rahmen der Fahndung festgenommen

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 22.08.2019 wurde ein Jugendlicher in der Bonner Weststadt von einer zunächst unbekannten Person beraubt: Gegen 14:20 Uhr war der 13-Jährige zu Fuß auf der Endenicher Allee unterwegs, als er nach seinen Angaben unvermittelt von einem ihm unbekannten jungen Mann angesprochen und attackiert wurde. Unter Androhung von Schlägen forderte der Unbekannte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der so eingeschüchterte Geschädigte händigte neben Bargeld und einem Handy auch ein Armband und eine Halskette aus - der Täter entfernte sich daraufhin zusammen mit einer Begleiterin vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten kurze Zeit später dann zur Feststellung der beiden Tatverdächtigen: Auf der Herwarthstraße traf eine Funkstreifenwagenbesatzung das Duo an. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Polizisten einen Großteil der Beute bei den beiden Verdächtigen auf. Der 18-jährige Hauptverdächtige wurde daraufhin zusammen mit seiner gleichaltrigen Begleiterin vorläufig festgenommen - beide sind der Polizei auf dem Gebiet der Gewaltkriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Das auf die Bearbeitung von Raubdelikten spezialisierte KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell