Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Motorrad stößt mit Linienbus zusammen - 52-Jähriger verletzt

Bonn (ots)

Ein 52-Jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (22.08.2019) auf der Ludwig-Erhard-Alle in Bonn Gronau verletzt: Der Mann befuhr gegen 08:40 Uhr die Ludwig-Erhard-Allee in Fahrtrichtung Mittelstraße. Der 31-jährige Fahrer eines Linienbusses beabsichtigte zur gleichen Zeit von der Ludwig-Erhard-Allee nach links in die Heinemannstraße abzubiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der verletzte Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle von Sanitätern erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ludwig-Erhard-Alle in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

