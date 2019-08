Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Plittersdorf - Polizei fahndet nach möglichem Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 21.08.2019 brach eine noch unbekannte Person in eine Erdgeschosswohnung auf der Straße "Am Büchel" in Bonn-Plittersdorf ein:

In dem Zeitraum zwischen 14:00 und 17:30 Uhr verschaffte sich der Täter nach der Spurenlage durch das gewaltsame Aufdrücken eines Fensters Zugang in die Räume, die er dann nach möglichem Diebesgut durchsuchte. Zu Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit keine Erkenntnisse vor - der Einbrecher verließ den Tatort schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugen beobachteten am Tattag gegen 15:00 Uhr eine verdächtige Person auf dem Grundstück des Mehrparteienhauses - der Mann hatte Zeugen nach einer an dieser Anschrift völlig unbekannten Familie gefragt und sich verdächtig verhalten. Die zuständigen Ermittler des KK 34 prüfen auch, ob der Beobachtete in einem Zusammenhang mit der beschriebenen Tatausführung stehen könnte. Zu ihm liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

älterer Mann ca. 1,70-1,75 m groß Haare ergraut, fettig und in einem langen Pferdeschwanz gebunden helles Stoffhemd dunkle Jeans Zeuge nahm auffallend starken Schweißgeruch wahr

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Identität / den aktuellen Aufenthaltsort des beobachteten Verdächtigen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell