Polizei Bonn

POL-BN: Vorrang missachtet: Sechs Leichtverletzte bei Zusammenstoß auf der Landstraße 182 bei Swisttal-Heimerzheim

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 182 bei Swisttal-Heimerzheim wurden am Mittwochmorgen sechs Personen leicht verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte ein 28-jähriger Mann um 7.20 Uhr mit seinem Pkw, in dem sich vier weitere Personen im Alter von 14,16,20 und 24 Jahren befanden, von der L 182 nach links auf die Autobahn 61 auffahren. Hierbei soll er den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw einer 53-Jährigen missachtet haben. Die Fahrzeuge stießen zusammen und gerieten ins Schleudern. Das Auto der Frau kippte auf die Seite, der Pkw des Unfallverursachers stieß gegen einen Lastwagen. Neben den Fahrzeugführern wurden auch die Mitfahrer im Auto des 28-Jährigen verletzt. Alle Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Den Gesamtsachschaden bezifferten die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei auf rund 55.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Die Landstraße 182 musste für die Dauer des Einsatzes der Rettungsdienste und der polizeilichen Ermittlungen vor Ort für eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell