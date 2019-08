Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Anwohner überrascht mutmaßliche Einbrecher

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 21.08.2019, überraschte ein Anwohner zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Meckenheim-Merl. Gegen 01:30 Uhr hatte der Mann verdächtige Geräusche auf der Straße Auf dem Driesch gehört. Als er nachschaute, sah er zwei junge Männer, die von einer Dachterrasse eines Reihenhauses sprangen und in Richtung der Gemeindestraße davonliefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Unbekannten vermutlich an einem Fenstergitter auf die Terrasse geklettert waren. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 34 in Verbindung zu setzen.

