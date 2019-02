Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Altendorf: 21-jähriger Raser gestoppt

131 Stundenkilometer auf 70er-Strecke

Bonn (ots)

Am Dienstagvormittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Meckenheim auf der Hilberather Straße in Meckenheim-Altendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stoppten sie auch einen 21-jährigen Autofahrer aus Rheinland-Pfalz. Statt der erlaubten 70 Stundenkilometer war er mit 131 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:40 Uhr wurden 17 weitere Autofahrer gestoppt, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten hatten. Sie wurden mit Verwarn- und Bußgeldern belegt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell