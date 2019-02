Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf

Korrekturmeldung: Datum geändert

Bonn (ots)

Am Montag, 25. Februar 2019, wurde die Bonner Polizei um 20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl nach Bonn-Friesdorf gerufen. Vor Ort stellten die Beamten der Bad Godesberger Polizeiwache fest, dass Unbekannte in der Zeit vom 23.02.2019, 15 Uhr, bis zum 25.02.2019, 20:00 Uhr, ein Fenster eines Reihenhauses An der Arndtruhe aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft hatten. Die Räume wurden augenscheinlich nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Unbemerkt wurde der Tatort verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

