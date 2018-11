Schwanewede, Lilienthal (ots) - Schwanewede. Im Zeitraum vom 17.11.18 bis 24.11.18 brachen bislang unbekannte Täter im Wochenendgebiet in Meyenburg zwei Wochenendhäuser auf entwendeten hieraus u.a. ein Notstromaggregat. Weiteres Diebesgut ist derzeit nicht bekannt da nicht alle Geschädigten vor Ort waren. Die Schadenshöhe wird bislang auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Lilienthal. Am heutigen Sonntag wurde gegen 00:30h der Polizei mitgeteilt, dass ein 78jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lilienthal aus seinem Zimmer verschwunden war. Der Bewohner sei dement und könne höchstwahrscheinlich nicht alleine in die Einrichtung zurückfinden. Zusammen mit Pflegekräften und der Polizei wurde daraufhin die Senioreneinrichtung durchsucht -hierbei konnte der Mann jedoch nicht aufgefunden werden. Da er zuletzt im Bett gesehen wurde, war davon auszugehen, dass sich der Vermisste nur leicht bekleidet aus der Einrichtung entfernte. Somit wurden größere Suchaktionen eingeleitet, gerade weil die Außentemperaturen nahe des Gefrierpunktes lagen. Eingesetzt waren mehrere Streifenwagen, ein Personenspürhund und 5 weitere Hunde der Rettungshundestaffel Osterholz. Der Personenspürhund konnte einer Spur der vermissten Person bis in den Bereich "Umgehungsstraße/Friedhof" verfolgen. Zwischenzeitlich konnte eine Streifenwagenbesatzung den älteren Herrn gegen 08:45h im Bereich des "Falkenberger Kreisels" feststellen. Der Vermisste war augenscheinlich wohlauf und wurde durch die Polizisten in die Senioreneinrichtung zurückgebracht.

