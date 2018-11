Achim, Oyten, Posthausen (ots) - Taschendiebstähle

Achim/Oyten: Am Morgen des 24.11.2018 kam es in den Aldi-Märkten in Oyten und Achim, dem Penny-Markt in Achim sowie der Edeka-Filiale in Achim-Baden zu mehreren Taschendiebstählen. Entwendet wurden jeweils die Geldbörsen der Geschädigten mit insgesamt mehreren Hundert Euro Bargeld sowie diversen Dokumenten und Zahlungskarten. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 oder der Polizei in Oyten unter der Telefonnummer 04207/1285 mitzuteilen.

Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Posthausen: Am 24.11.2018 drangen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Pkw ein, welcher auf dem belebten Parkplatz des Kaufhauses Dodenhof abgestellt war. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeuginnere und entwendeten u. a. ein Navigationsgerät, einen Rucksack sowie einen Druckluftschleifer. An der selben Örtlichkeit gelang es unbekannten Tätern in das Fahrzeuginnere eines weiteren Pkw einzudringen und den Innenraum auf der Suche nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Ferner versuchten die Täter das Fahrzeug komplett zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 oder der Polizei in Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/8604 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell