POL-VER: Überführungsfahrt mit entsiegelten Kennzeichen Pkw überschlägt sich auf der A 27

A27 Verden, Walsrode (ots) - Am Freitag gegen Mittag wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach seinen in Achim neu erworbenen Kfz-Anhänger zurück nach Hause überführen. An den noch nicht versicherten und zugelassenen Anhänger montierte er vorher das Kennzeichen seines alten, bereits stillgelegten Anhängers. Da das Kennzeichen entsiegelt war, fiel das Gespann Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf, die den Fahrer in Verden stoppten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet. Er durfte seine Fahrt ohne Anhänger fortsetzen.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg befuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 23 Uhr die A 27 in Richtung Hannover. Aus unbekannter Ursache kam er bei Walsrode nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Seitenschutzplanke und überschlug sich schließlich mehrfach. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An seinem Pkw und den Schutzplanken entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

