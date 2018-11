POL-VER: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmannöver bei Wildwechsel

Kirchlinteln (ots) - Am 23.11.2018, gegen 21:05 erhält die Polizei Verden eine Meldung über einen Verkehrsunfall auf der L171 im Bereich Bendingbostel Gärtnersiedlung. Demnach sei ein 23-jähriger Rotenburger mit seinem Pkw einem Stück Rehwild ausgewichen. Durch das Ausweichmannöver gerät der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr. Um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren, reißt der Beteiligte das Lenkrad nach rechts und kommt von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlägt sich der Pkw und kommt in einer Böschung zum liegen. Durch den Aufprall wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. An dem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

