POL-VER: Keine Portmonees im Einkaufswagen lassen!

Landkreis Verden (ots) - Verden. Gleich zwei Geldbörsendiebstähle registrierte die Polizei Verden am Mittwoch in Verbrauchermärkten, einmal in einem Markt Im Ohrt in Borstel sowie in einem Discounter an der Artilleriestraße. Dabei hatten die Langfinger in beiden Fällen leichtes Spiel: Die Kunden hatten ihre Portmonees in Taschen aufbewahrt, welche wiederum im Einkaufswagen abgelegt waren. Die unbekannten Täter dürften somit einen unbeobachteten Moment genutzt und letztlich zugelangt haben. Als der Diebstahl auffiel, waren die Diebe bereits verschwunden. Tipp der Polizei: Bewahren Sie ihre Geldbörse stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell