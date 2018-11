POL-VER: Vorsicht Trickdiebe

Landkreis Verden (ots) - Verden. In der Verdener Fußgängerzone sind Trickdiebe unterwegs, die im letzten bekannt gewordenen Fall am Dienstag jedoch glücklicherweise erfolglos geblieben sind. Eine Seniorin wurde in der Fußgängerzone plötzlich und am helllichten Tage von einem unbekannten, gebrochen Deutsch sprechenden Mann angesprochen, weil dieser angeblich einen Goldring gefunden habe. Im Laufe des Gesprächs versuchte der Unbekannte, der Frau den Ring für ein paar Euro zu verkaufen. Als die Seniorin daraufhin ihre Geldbörse zückte, versuchte der Trickdieb, ebenfalls in das Portmonee zu greifen. Dies gelang ihm zum Glück nicht, weil die Frau ihr Geld schnell wieder zurücksteckte und einfach weiterging. Dies ist letztlich auch der Tipp der Polizei: Holen Sie auf der Straße vor fremden Menschen niemals ihre Geldbörse hervor! Gehen Sie einfach weiter und informieren Sie die örtliche Polizei. Die Beamten gehen jedem Hinweis nach.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell