POL-VER: Bollener Dorfstraße: Unbekannte schlagen Frau nieder

Landkreis Verden (ots) - Achim/Bollen. Auf ihrem eigenen Grundstück an der Bollener Dorfstraße wurde am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr eine 54-jährige Bewohnerin niedergeschlagen. Während die Frau dadurch ihr Bewusstsein verlor, betraten die unbekannten Täter das Haus des Opfers, um hier nach möglichen Wertgegenständen zu suchen. Ob sie letztlich Diebesgut erlangten, ist derzeit ebenso unklar wie die Anzahl der Täter sowie deren Beschreibung, da diese sich ihrem Opfer von hinten genähert hatten. Als die bewusstlose Frau kurze Zeit später wieder zu sich kam, suchte sie Hilfe bei Nachbarn, die schließlich den Notruf abgesetzt haben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter allerdings bereits geflohen, eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Frau musste nach dem Angriff in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Tatort haben Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Nunmehr hat der Zentrale Kriminaldienst die Ermittlungen übernommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell