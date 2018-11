POL-VER: ++Einbrecher erbeuten Bargeld++Haustür aufgehebelt++Schlafzimmer durchsucht++Schmuck erbeutet++Alkoholisierten Autofahrer gestoppt++Junger Zweiradfahrer brach sich das Bein...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Einbrecher erbeuten Bargeld Achim. Durch eine rückwärtige Tür sind am Montag bislang unbekannte Diebe in ein Einfamilienwohnhaus in der Bierdener Straße eingedrungen und haben Wohn- und Kinderzimmer nach vorhandenen Wertgegenständen durchsucht. Ein Portmonee mit Bargeld und Ausweispapieren nahmen die Täter mit, die anderen Wertgegenstände ließen sie zurück. Die Achimer Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Haustür aufgehebelt Ritterhude. Durch Aufhebeln der Hauseingangstür sind bislang unbekannte Täter am Montag in ein Wohnhaus im Alten Postweg gewaltsam eingedrungen und haben neben Bargeld auch ein Kleinkalibergewehr erbeutet. Der Schaden ist beträchtlich. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen, die zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr im "Alten Postweg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04292/990760 oder 04791/3070 entgegen.

Schlafzimmer durchsucht Achim. Ausschließlich auf Schmuck und Bargeld hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Montagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr ein Wohnhaus im Richtweg in Bierden durchsucht haben. Diverse andere Wertgegenstände ließen die Täter dabei außer Acht. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Achimer Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet etwaige Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Schmuck erbeutet Langwedel. Ringe, Ketten und anderen Schmuck haben bislang unbekannte Täter am Montagabend aus einem Einfamilienwohnhaus im Pommernweg in Daverden gestohlen. Die Diebe gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäude und durchsuchten es. Dabei entstand Sachschaden.

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt Achim. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Achimer Polizei haben in der Nacht zu Dienstag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stoppten den Opel Vectra des 28-jährigen Bremers in der Margarete-Steiff-Allee. Bei der Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Vortest am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die nun die absolute Fahruntüchtigkeit des Mannes belegen soll. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Junger Zweiradfahrer brach sich das Bein Kirchlinteln. Mit schweren Beinverletzungen musste am Montagmorgen ein 18-jähriger Zweiradfahrer nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Deelsener Straße/Stellmannskamp in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der junge Mann von dem 46-jährigen Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns übersehen worden, der vom Stellmannskamp in die Deelsener Straße abbiegen wollte. Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Gespann nicht mehr verhindern. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Ein Verletzter und hoher Schaden bei Verkehrsunfall Verden. An der Zufahrt eines Heimwerkermarktes an der Großhutberger Straße in Hönisch sind am späten Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren anschließend so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein 67-jähriger Mann erlitt zudem leichte Verletzungen. Gegen 17.10 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei, wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus Dörverden auf den Parkplatz des Heimwerkermarktes abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw des 67-Jährigen aus Verden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 11.000 Euro.

Autofahrer übersieht Fußgängerinnen Osterholz-Scharmbeck. Beim Abbiegen von der Straße "Am Hühnenstein" in die Osterholzer Straße hat ein 78-jähriger Kreisstädter am frühen Montagabend zwei Fußgängerinnern übersehen, die im selben Moment die Osterholzer Straße in Höhe der Ampel überquerten. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzten beiden Frauen zu Boden und verletzten sich dabei leicht. Eine 75-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden männlichen Begleiter kamen mit dem Schrecken davon.

