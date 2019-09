Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Althengstett - 17-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstagvormittag kam es in Althengstett zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Da es widersprüchliche Angaben zum genauen Unfallhergang gibt, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 17-Jährige gegen 09:45 Uhr Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. In gleicher Richtung folgte ihr der 38-jährige Fahrer eines Linienbusses. Auf Höhe der Einmündung zur Gechinger Straße überholte der Bus die Radfahrerin. Während des Überholvorgangs kam die Radfahrerin zu Sturz und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt ungebremst fort. Die 17-Jährige begab sich anschließend selbstständig ins Krankenhaus und brachte den Vorgang am Donnerstagabend bei der Polizei zur Anzeige. Der Fahrer des Busses konnte in der Folge ermittelt werden, jedoch gibt es widersprüchliche Angaben zum genauen Unfallhergang.

Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls, insbesondere Passanten, die sich nach dem Unfall um die 17-Jährige gekümmert haben sowie Insassen des Busses, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

