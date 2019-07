Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio nach versuchtem Autodiebstahl flüchtig - Polizei fahndet nach schwarzem Audi A4 Kombi

Korschenbroich (ots)

Einen Audi SQ5, der in Korschenbroich-Glehn am Büttger Weg abgestellt war, versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (17.07.) zu stehlen.

Durch einen akustischen Alarm auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete, gegen 02:30 Uhr, der Halter des betroffenen Autos eine verdächtige Person, die sich im Fahrzeuginnern der blauen Geländelimousine zu schaffen machte. Als dieser den Zeugen sah, sprang er in einen schwarzen Audi A4 Avant (Kennzeichen unbekannt), der mit laufenden Motor auf dem Büttger Weg stand. Anschließend fuhr der Wagen, in dem sich insgesamt drei männliche Insassen befanden, mit quietschenden Reifen in Richtung Joenstraße davon. Eine Fahndung durch die informierte Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Zwischenzeitliche Ermittlungen hatten ergeben, dass die verdächtigen Männer offensichtlich versucht hatten, den auf dem Büttger Weg geparkten Audi SQ5 zu stehlen. Entsprechende Aufbruchspuren an dem Wagen deuten darauf hin und konnten gesichert werden. Eine nähere Beschreibung der drei Verdächtigen, die sich in einer fremden Sprache verständigten, liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

