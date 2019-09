Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandursache geklärt

Speyer (ots)

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4366869

Nach dem Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer am 04.09.2019 wurde der Brandort inzwischen durch Brandermittler der Kriminalinspektion Ludwigshafen begangen. Nach deren Einschätzung waren Flex-Arbeiten ursächlich für die Brandentstehung in der Einrichtung. Für ein vorsätzliches Handeln bestehen keine konkreten Anhaltspunkte. Die Schadenshöhe wurde auf 7000 Euro korrigiert.

